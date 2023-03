Juventus, Vlahovic assicura: "Il bruto periodo è passato"

JUVENTUS

L'attaccante torna a Torino rigenerato dai 3 gol in due partite con la Serbia e suona la carica: "Adesso va tutto bene e voglio continuare così"

"Ho passato un periodo duro, ma adesso va tutto bene e voglio continuare così". I tre gol segnati con la maglia della Serbia hanno rigenerato Dusan Vlahovic e lo hanno ricaricato fisicamente, ma la svolta sembra esserci stata anche a livello mentale come testimoniano gli ultimi post social del centravanti della Juventus: "Affamato" ha scritto in una storia instagram per sottolineare ancora una volta quanto ci tenga a fare bene in bianconero.

"Ora voglio tornare in Serie A. Voglio continuare allo stesso modo alla Juventus", ha dichiarato l'attaccante classe 2000 dopo la doppietta al Montenegro che ha regalato la seconda vittoria in due match alla sua nazionale: "C'è stato un brutto periodo, ma ora va tutto bene" ha assicurato Vlahovic, che in campionato non segna dal 7 febbraio (doppietta contro la Salernitana) ma ha già messo il Verona nel mirino.

La gara dello Stadium di sabato sera, quando Allegri ritroverà anche Milik, Di Maria e Kean, sembra davvero l'occasione giusta per sbloccarsi dopo sei partite di astinenza in campionato che avevano molto innervosito l'attaccante serbo. Vlahovic torna a Torino tirato a lucido e il tecnico punterà ancora su di lui: "Io di Vlahovic sono contento, poi fare il centravanti titolare nella Juventus ha delle responsabilità diverse, ma Dusan è cresciuto e sta crescendo ed è migliorato a livello tecnico" ha dichiarato Allegri, che conta sul suo bomber per un aprile pieno d'impegni e di sfide importanti. A partire da quella col Verona...

