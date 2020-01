Juventus, vicino lo scambio De Sciglio-Kurzawa col PSG

PISTA CALDISSIMA

Un po' a sorpresa, la Juventus sarebbe vicinissima a chiudere il suo primo colpo di questo mercato invernale: secondo diverse fonti, sia italiane sia francesi, i bianconeri stanno per definire col PSG lo scambio tra Mattia De Sciglio e Layvin Kurzawa. Entrambi i giocatori avrebbero già dato l'ok al trasferimento, mentre i club sono al lavoro per definire i dettagli dell'affare. Le prossime ore saranno decisive per arrivare alla fumata bianca.

La trattativa è dunque in fase avanzata, resta da capire quali siano i contorni dal punto di vista economico: al momento l'ipotesi più probabile è che Leonardo e Paratici si accordino per uno scambio alla pari (i giocatori, per altro, sono coetanei), anche se non è da escludere l'inserimento di conguagli a favore dell'una o dell'altra parte. Alla fine del mercato manca ancora una settimana, ma la sensazione è che i due club abbiano tutta l'intenzione di definire al più presto i dettagli per poter così programmare le visite mediche.

Kurzawa potrebbe essere il terzino sinistro di cui la Juve ha bisogno per far rifiatare Alex Sandro, visto che il brasiliano è l'unico esterno mancino di ruolo nella rosa di Sarri, che in questa stagione si è ritrovato anche a dover adattare Danilo o Matuidi in quella zona di campo. In questa stagione, per il francese classe '92, 14 presenze tra Ligue 1 e coppe, ma molte da subentrato, visto che Tuchel gli preferisce ormai lo spagnolo Bernat.

Dopo tre settimane di calma piatta gli ultimi sette giorni del mercato bianconero potrebbero dunque regalare sorprese. In ballo c'è infatti anche la questione Emre Can: il tedesco è finito nel mirino del Borussia Dortmund e se l'offerta dovesse arrivare a soddisfare le richieste della Juve (almeno 30 milioni di euro) il suo addio sarebbe cosa fatta. Ecco perché, un po' sottotraccia, Paratici sta lavorando su Allan, che ritroverebbe volentieri Maurizio Sarri. Potrebbe essere anche l'occasione di fare uno sgambetto all'Inter, che per prima si era mossa per il brasiliano in caso di addio di Vecino.