Juventus, al via la campagna abbonamenti: c'è la prelazione per le coppe

LE TARIFFE

Pass annuali in vendita dal 7 giugno con prezzi a partire da 529 euro, oltre 100 euro in meno della passata stagione

È pronta a partire la campagna abbonamenti della Juventus per la stagione 2023/24. Dal 7 giugno saranno infatti in vendita i pass annuali per l'Allianz Stadium, con una serie di importanti novità rispetto al passato, a cominciare dal prezzo: si parte infatti da 529 euro per le curve (settori Nord 2 e Sud 2), contro i 650 del 2022/23, per arrivare a superare i 2000 euro nei settori più ambiti. Regolarmente disponibile, per chi deciderà di abbonarsi, la prelazione sulle partite casalinghe delle coppe europee.

Tra le novità proposte dal club bianconero c'è la possibilità di scegliere tra due tipologie di abbonamento (base o full), quella di rateizzare l'importo e quella di beneficiare di uno sconto se si acquista il pass entro il 2 luglio.

LE DUE TIPOLOGIE DI ABBONAMENTO

Con la stagione 2023-24 vengono introdotte 2 tipologie di abbonamento, BASE e FULL, per garantire ancor più flessibilità. L’abbonamento FULL, a partire da 30 euro in media a partita, prevede la possibilità di indicare fino a 4 riserve, di effettuare il cambio nominativo per tutte le partite, dà diritto, in caso di rivendita, a una percentuale del 51% del prezzo cui il posto viene rivenduto, da utilizzare come credito, e poi ha tre vantaggi esclusivi: la prelazione sulle coppe (con possibilità di cambio nominativo), il 50% di sconto sulla J1897 Membership e la possibilità, nei big match, di usufruire di una fase di vendita con prezzi dedicati per portare all’Allianz Stadium i propri amici bianconeri.

Poi c’è l’abbonamento BASE: un prezzo medio di 27,8 euro a partita, possibilità di cambio nominativo per un massimo di 6 gare, possibilità di indicare al massimo 2 riserve e prelazione sui biglietti di Coppe Europee, ma solo confermando il proprio nominativo.

LE FASI DI VENDITA

Fase 1 - Rinnovi

7-8 Giugno: tutti gli abbonati alla stagione sportiva 2022/23, che non possono rinnovare il proprio posto, potranno sceglierne uno nuovo per primi, fra i migliori disponibili

9-11 Giugno: gli abbonati alla stagione 2022/23 che vogliono cercare un posto migliore o semplicemente vuoi cambiare settore

12-19 Giugno: gli abbonati che vogliono confermare il loro posto

Dal 20 giugno tutti i posti non confermati dagli abbonati 2023/24 saranno messi in vendita

Fase 2 – Vendita libera

Dal 21 Giugno al 2 Luglio chiunque potrà assicurarsi un posto per la stagione 2023-24 al miglior prezzo.

A partire dal 3 luglio i prezzi subiranno una variazione come indicato nel listino (prezzo minimo 555 euro). Acquistando il proprio abbonamento on-line, sarà possibile rateizzare su 3 mensilità il costo dell’abbonamento, senza interessi e senza costi aggiuntivi.

