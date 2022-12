Juventus, Elkann al lavoro sulla nuova dirigenza: suggestione Marotta

LA RIVOLUZIONE

Secondo Tuttosport i bianconeri stanno provando a convincere l'ad dell'Inter a tornare, mentre continua la caccia a un nuovo ds

In casa Juventus continuano i lavori per la costruzione dei futuri quadri dirigenziali dopo la chiusura dell'era Agnelli. Il nuovo CdA, come già anticipato da John Elkann, sarà composto esclusivamente da tecnici, esperti del mondo dell'economia, della finanza e della giurisprudenza, ma questo non significa che verrà trascurata l'area sportiva. Anzi, la proprietà è all'opera anche su quel fronte e, come riporta Tuttosport, si fanno sempre più insistenti i rumors relativi a un clamoroso ritorno in bianconero di Beppe Marotta.

L'attuale ad dell'Inter gode ancora della massima stima di Elkann, ma gli ostacoli tra lui e una seconda avventura all'ombra della Mole non mancano: Marotta aveva infatti lasciato Torino da amministratore delegato del club ma, visti i paletti imposti dalla proprietà, in caso di ritorno sarebbe destinato a rimanere fuori dal Consiglio d'Amministrazione. Una condizione che difficilmente potrebbe soddisfare un dirigente top come lui, sebbene non sia da escludere un ingresso successivo, come avvenne nel corso della sua prima esperienza bianconera, quando entrò nel CdA solo qualche mese dopo il suo ingaggio.

Secondo Tuttosport a dare ulteriore credito alla suggestione Marotta ci sarebbero anche i nomi che circolano per il ruolo di direttore sportivo. Uno, in particolare, quello di Giovanni Rossi, per tre anni responsabile del settore giovanile bianconero ai tempi del manager varesino. Rossi potrebbe ricoprire un ruolo "alla Paratici", andando a comporre un tandem sulla falsa riga di quello che tante soddisfazioni ha regalato alla Juve del decennio d'oro. Un profilo simile potrebbe essere quello di Andrea Berta dell'Atletico Madrid, mentre nomi più altisonanti verrebbero presi in considerazione nel caso in cui la pista Marotta non si concretizzasse: è il caso ad esempio di Igli Tare o Cristiano Giuntoli, profili di cui si discute da tempo, ma che difficilmente potrebbero convivere con un altro dirigente di primissimo piano, anche solo per l'onerosità dei loro contratti.

Vedi anche juventus Inchiesta Juve, Abodi: "Non sono preoccupato, ci deve essere trasparenza"