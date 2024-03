Juventus, sorrisi dall'infermeria: Chiesa e Danilo recuperati per il Napoli

VERSO NAPOLI-JUVENTUS

Entrambi i giocatori si sono allenati con il resto del gruppo e prenderanno parte alla trasferta del Maradona

Buone notizie dall'infermeria per la Juventus e per Massimiliano Allegri in vista della delicata trasferta del Maradona contro il Napoli. Federico Chiesa e Danilo, in dubbio, si sono allenati con il resto del gruppo nell'allenamento di due giorni prima della sfida e le rispettive chances di prendere parte alla trasferta sono aumentate notevolmente. Chiesa sembra aver smaltito la botta alla caviglia subita da Alex Sandro in allenamento, mentre Danilo ha lasciato alle spalle la distorsione sempre alla caviglia.

LE CONDIZIONI DI CHIESA

La settimana di Federico Chiesa dopo la brutta prestazione contro il Frosinone era iniziata nel peggiore dei modi. Scontro con Alex Sandro in allenamento e seduta interrotta anzitempo per eseguire gli esami strumentali del caso. Dopo aver saltato una seduta, la contusione rimediata è stata smaltita e Chiesa si è allenato con il resto dei compagni, pronto alla convocazione per il match contro il Napoli.

LE CONDIZIONI DI DANILO

Un recupero importante per Allegri dovrebbe essere anche quello di Danilo. Dopo la distorsione alla caviglia subita contro il Verona, pur senza lesioni o fratture, il brasiliano ha seguito l'iter riabilitativo che lo hanno ristabilità. Il difensore è tornato a svolgere le sedute con il resto dei compagni ed è pronto a tornare in campo.