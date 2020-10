Juventus, serataccia Dybala: discussione con Paratici e like sospetto su Twitter

JUVENTUS

Dopo il mancato impiego in nazionale a causa di problemi intestinali, zero minuti anche in Crotone-Juventus per Paulo Dybala che è rimasto in panchina tutto il match. La situazione non è andata giù all'attaccante che, secondo quanto riporta Tuttosport, avrebbe avuto una discussione con Fabio Paratici nel tunnel degli spogliatoi a fine partita. Dybala avrebbe manifestato al ds bianconero insoddisfazione per il mancato ingresso in campo.

Pirlo, dopo il match, ha motivato così la scelta: "Si è allenato venerdì dieci minuti, non era la situazione ideale (con la squadra rimasta in 10 per l'espulsione di Chiesa, ndr) per entrare".

Spiegazione che non avrà convinto del tutto la Joya, almeno intepretando un like (poi rimosso) ad un tweet di Fabiana Della Valle, giornalista de La Gazzetta dello Sport, che aveva scritto: "Mi chiedo che senso abbia aver portato Dybala a Crotone, se non per fargli mettere minuti nelle gambe. Se non era in condizioni di giocare, non era più logico lasciarlo a Torino ad allenarsi? #CrotoneJuve".

IL LIKE (POI RIMOSSO) DI DYBALA