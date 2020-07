Juventus, Sarri: "Manca continuità all'interno del match, ci servono nove punti"

QUI JUVE

Dopo il pareggio sofferto col Sassuolo, Maurizio Sarri analizza il momento della Juve con lucidità. "Un allenatore pretende continuità, ma in questo momento faciamo fatica ad averla sia fisicamente, sia mentalmente - ha spiegato il tecnico bianconero -. Sta succedendo un po' a tutti, tranne rare eccezioni. Abbiamo dei momenti ottimi all'interno dei match e dei momenti di passività difficili da capire". "Lo scudetto? Dobbiamo fare nove punti nelle prossime partite, senza fare calcoli", ha aggiunto.

"Abbiamo anche incontrato squadre che stanno molto bene come l'Atalanta e il Sassuolo - ha continuato Sarri -. Il Sassuolo può diventare l'Atalanta del futuro. Abbiamo alti e bassi fisici e mentali che vanno risolti per tornare sulla giusta strada". "Stasera abbiamo fatto fatica e hanno sfruttato il trequartista dietro i nostri centrocampisti - ha proseguito -. Ci hanno infilato troppe volte centralmente". "I nostri difensori esterni sono stati più conservativi nel primo tempo - ha aggiunto -. Non c'è qualcosa che non funziona, ma qualcosa che va e viene. Serve più continuità per evitare momenti di down".

"A tratti questa squadra dà la sensazione di avere un potenziale molto elevato, a tratti lascia perplessi perché l'avversario arriva troppo facilmente in area di rigore - ha proseguito il tecnico bianconero -. Serve più equilibrio, cercando di mantenere le qualità tecniche". "Dopo il 2-0 dovevamo palleggiare e stare nella loro metà campo - ha aggiunto analizzando il match col Sassuolo -. Cosa difficile da fare se si strappa subito e il resto della squadra resta a 30 metri. Abbiamo cercato di andare subito in porta, spaccando le squadre e creando degli spazi". Poi una battuta sulla scelta di Chiellini: "Sembrava stesse bene, poi dopo un po' gli si è indurito un polpaccio. Ha chiesto il cambio dopo 20', poi ha tenuto duro fino all'intervallo. Forse bisognava aspettare ancora un po' a metterlo dentro, ma senza Bonucci ci serviva un giocatore d'esperienza dietro".