Juventus, Sarri: "Ci è mancata lucidità e concretezza"

Maurizio Sarri analizza l'inaspettato pareggio contro il Lecce. Nel finale ci siamo fatti trasportare in una partita sporca che non era la nostra, ci è mancata la lucidità. Abbiamo creato tanto. Non mi è piaciuto come è stato gestito il vantaggio - ha detto - Penso che un pizzico di leggerezza l'abbiamo avuto nel non concretizzare e dopo il gol del vantaggio". Su Ronaldo: "Era anche stanco mentalmente, era giusto dargli un turno di riposo".

Il tecnico, ai microfoni di Sky Sport, ha anche parlato delle condizioni di Pjanic e Higuain. "Come sta Pjanic non lo so, Gonzalo è in infermeria: gli stanno mettendo dei punti, poi vedranno se fargli un controllo in ospedale. E' cosciente, risponde in maniera lucida".

Sull'esclusione di Ronaldo. "Era anche stanco mentalmente, era giusto dargli un turno di riposo per duemila motivi. Forse non sentiva di recuperare energie mentali e nervose, il senno del poi non ha più significato, era giusto farlo riposare, lo sentiva anche lui. Abbiamo costruito 10 palle gol e dobbiamo concretizzarle".

Cosa non gli è piaciuto. "Penso che un pizzico di leggerezza l'abbiamo avuto nel non concretizzare e dopo il gol del vantaggio. Un pizzico di leggerezza sulle palle gol e nel vantaggio l'abbiamo avuta, non è che il predominio nel creare le palle gol vuol dire che tutto arriverà facile".

De Ligt ancora protagonista in area con un tocco di mano. "Quella di oggi è solo casualità. Mi sembra che la palla fosse toccata vicino a lui, con le nuove regole è difficile evitare certe situazioni ad un metro e mezzo da te".

L'eventuale sostituto di Pjanic. "Io penso che Bentancur possa avere le caratteristiche per questo ruolo, non ha l'esperienza di Pjanic, ma ci può giocare".

Fase difensiva da migliorare. "Si, anche se i gol li abbiamo presi su palla ferma, abbiamo pagato qualcosa sulle palle ferme contro, non concediamo molto su azione, dobbiamo evitare certe situazioni".

