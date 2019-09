Juventus salvata dalla tecnica ma il Sarrismo è pronto ad emergere

SERIE A

A voler guardare esclusivamente numeri e tabellino, l'inizio stagione della Juventus (pareggi a parte) racconta vittorie con un solo gol di scarto, alcune (vedi Napoli e ieri) con il contributo di deviazioni/autogol, con più difficoltà di quelle preventivabili prima del fischio d'inizio. Poi però, guardando lo sviluppo della manovra e le prove tattiche di Maurizio Sarri, capisci che la pelle bianconera sta cambiando, lentamente ma altrettanto inesorabilmente. Brescia-Juventus 1-2: highlights

Anche a Brescia i tre punti sono arrivati più che altro con la superiorità tecnica della rosa, vedi il colpo di Pjanic, ma le indicazioni del campo raccontano l'eclettismo di una rosa pronta ad abbracciare quando serve il trequartista. Dopo lo svantaggio, Sarri si è spostato dal 4-3-3 tornando ai tempi di Empoli: dietro Higuain-Dybala si è visto Ramsey mentre ha faticato più del dovuto Rabiot, e gran parte dei problemi sono arrivati da lì visto che la mezzala sinistra è pedina fondamentale nel centrocampo pensato dal tecnico, con Pjanic impegnato a dare pressing al portatore di palla avversario e quindi con licenza di lasciare un "buco" in mezzo.

Senza lo stoccatore per eccellenza, Cristiano Ronaldo, e l'uomo più in forma, Douglas Costa, la manovra è stata affidata, soprattutto nella ripresa con il Brescia in debito di ossigeno, all'asse Pjanic-Dybala (a volte la Juve si trasformava in un 4-3-2-1), creando occasioni a ripetizioni. Certo, alla fine il successo in rimonta ha rischiato seriamente di evaporare sulle occasioni di Bisoli e Romulo, segnale che, in attesa della crescita di forma di De Ligt e Szczesny, è proprio sulla difesa - inteso come alchimia di reparto ma pure integrazione con i nuovi movimenti del centrocampo - che Sarri deve lavorare per dare la definitiva svolta al ciclo Allegri.

Il tempo in campionato c'è, anche se a Torino ci si attende sempre il massimo nel più breve tempo possibile, forse solo la Champions League non attende: si attendono nuove conferme con il Leverkusen tra una settimana.