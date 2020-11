Juventus, Ronaldo: "La frase sul tampone? Cristiano is back, conta solo questo"

Cristiano Ronaldo si è ripreso il campo e la Juve, bagnando con una doppietta il suo ritorno dopo quasi tre settimane di assenza a causa della positività al coronavirus: "Sono stati 18-19 giorni in cui non ho potuto fare ciò che più mi piace, giocare a calcio - ha detto il portoghese dopo la vittoria sullo Spezia - Non ho mai avuto alcun tipo di sintomo, sono sempre stato bene e ora sono tornato il giocatore di sempre, anche se mi ci vorrà ancora qualche giorno per essere al 100%". Il fuoriclasse bianconero ha poi dribblato la polemica riguardante la sua frase sul tampone (definito una "caz...a") che aveva fatto molto discutere nei giorni scorsi: "Cristiano is back, conta solo questo".

Getty Images