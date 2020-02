Juventus: Ronaldo in gol per 11 partite di fila in A, eguagliato il record di Batistuta-Quagliarella

ANCORA IN GOL

Cristiano Ronaldo entra nella storia della Serie A. Con la rete dello 0-1 firmata al Mazza contro la Spal il portoghese è infatti andato a segno per 11 partite di fila in campionato, eguagliando il record di Gabriel Omar Batistuta (stagione 1994/95 con la Fiorentina) e Fabio Quagliarella (stagione 2018/2019 con la Sampdoria). Considerando anche le partite di Coppa Italia, il quarto di finale con la Roma e l'andata della semifinale contro il Milan, sono 13 le gare consecutive a segno per CR7. Una vera e propria macchina da gol.

Batigol riuscì nell'impresa di segnare per 11 partite di fila senza interruzioni, mentre sia il record del portoghese sia quello del bomber di Castellammare riguarda le partite in cui sono effettivamente scesi in campo. Ronaldo infatti non era stato convocato per la gara dello Stadium contro il Brescia, mentre Quagliarella era rimasto 90' in panchina nella trasferta dell'Olimpico contro la Roma nella scorsa stagione. Un dettaglio di poco conto: CR7 è infatti ufficialmente nella storia della Serie A e domenica sera, a Torino contro l'Inter, potrebbe diventare a tutti gli effetti il solo e unico detentore del primato. Non potrebbe esserci occasione migliore.