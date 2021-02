Juventus, Pirlo: "Perso per un rigore dubbio, lo avessero fischiato a noi..."

Andrea Pirlo rammaricato dopo la sconfitta di Napoli: "Non abbiamo mai subito un tiro in porta e abbiamo perso per un episodio dubbio. La squadra ha fatto una buona partita e creato tanto, peccato non aver segnato. Sono contento della prestazione, peccato per il risultato". Così il tecnico della Juventus sul contatto Chiellini-Rrahmani: "Se viene fischiato un rigore a uno che allarga le braccia mentre il pallone è in mano al portiere, allora ci sarebbe un penalty ad ogni contatto. Se fosse successa a noi una cosa così, non so se avrebbero fischiato rigore e chissà che polemiche... Partita decisa dagli episodi, come quello sul possibile doppio giallo a Di Lorenzo, ma li accettiamo e andiamo avanti".

Getty Images