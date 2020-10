Juventus, Pirlo: "Era importante partire con una vittoria, Dybala non è ancora al 100%"

“Pian piano troviamo equilibrio. Era importante trovare la vittoria stasera, abbiamo sprecato qualche occasione nel primo tempo mentre nella ripresa siamo stati più lucidi sotto porta", pacato come sempre Andrea Pirlo ha spiegato così la vittoria della sua Juventus nella prima in Champions League contro la Dinamo Kiev per 0-2. "Abbiamo cercato di mettere Chiellini al centro della difesa per essere più fluidi nell’uscita di palla, ha avuto un problema al flessore che si portava dietro tra un po’ di tempo. Nelle mie idee di calcio ci devono essere due esterni che attaccano la profondità, non scordiamoci che abbiamo Ronaldo fuori e Dybala non al top della forma e magari cambieremo assetto in futuro", ha aggiunto il tecnico dei bianconero.

