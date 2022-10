Juventus, Nedved: "Allegri mai in discussione neppure per un minuto"

JUVENTUS

Il vicepresidente bianconero: "Tutti, dall'allenatore alla squadra alla società, stiamo facendo di tutto per metterci a posto"

© Getty Images La Juventus si tiene stretta Massimiliano Allegri: parola di Pavel Nedved. Il vicepresidente bianconero, parlando prima del match di Champions League contro il Maccabi Haifa, ha spento ogni tipo di voce attorno all'allenatore livornese: "Allegri non è mai stato un minuto in dubbio. Dalla società al tecnico ai giocatori allo staff stiamo facendo di tutto per metterci a posto e fare partite da Juve che ci consentano di superare i gironi di Champions e recuperare in campionato".

Nedved ha poi parlato di come l'atteggiamento della squadra potrà cambiare col rientro di Pogba e Chiesa: "Noi abbiamo delle idee in testa, loro due sono giocatori a cui piace la fase offensiva. Idee ne abbiamo, ripeto, ma la squadra che scende in campo contro il Maccabi è comunque molto forte" le parole a Sky.