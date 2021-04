Juventus, Mino Raiola diventa il procuratore di Barbara Bonansea

Mino Raiola allarga ancora i suoi interessi e sbarca nel mondo del calcio femminile. Il super procuratore è infatti diventato l'agente di Barbara Bonansea, bomber della Juventus Women e della Nazionale azzurra. L'accordo ha tutto il potenziale per rappresentare uno step importante per le ambizioni di crescita di tutto il movimento, ma soprattutto per la carriera di Bonansea. L'attaccante bianconera è infatti da tempo nel mirino del Lione, uno dei club più vincenti del calcio femminile, e la scelta di Raiola lascia presagire una certa volontà di guardare oltre i confini nazionali.

Getty Images