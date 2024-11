Juventus, Di Gregorio: "Scudetto? Non parliamone, cresciamo step by step"

Michele Di Gregogio prova a tenere i piedi per terra e non si sbilancia sugli obiettivi stagionali della sua Juventus: "Non parliamo di scudetto, ma pensiamo solo a una partita per volta - le parole del portiere della bianconero, a margine di un evento organizzato a Torino da Save the Children -. Dobbiamo crescere step by step e continuare a migliorare quotidianamente. Ora ci aspetta una bella settimana piena con anche la Champions, ma siamo concentrati solo sul Milan. Arriviamo in un buon momento: la squadra ha capito atteggiamento, spirito e unione, è un periodo positivo per noi".