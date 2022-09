Juventus: Locatelli dà la carica, in tre puntano al recupero col Bologna

DALLA CONTINASSA

Il centrocampista azzurro al lavoro insieme a Rabiot e Alex Sandro per essere a disposizione di Allegri dopo la sosta

© Getty Images È una Juventus in bilico quella che sta affrontando queste due settimane di sosta. Da un lato c'è l'attesa per il CdA societario, in programma venerdì, nel quale verrà approvato il bilancio 2021/22 e si tireranno le somme sul tanto discusso operato di Max Allegri. Dall'altro c'è il campo, dove chi non è partito per il ritiro della propria nazionale continua a lavorare in vista della ripresa del campionato. Tra questi anche Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Alex Sandro, tutti assenti nel tracollo di Monza e speranzosi di tornare a disposizione per il match col Bologna del 2 ottobre.

I tre proseguono il loro percorso di recupero dai rispettivi infortuni alla Continassa, mentre a disposizione del tecnico sono rimasti solamente Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Kean e Soulé. Questi ultimi mercoledì pomeriggio si sono allenati a Vinovo, insieme ai ragazzi della Juve Next Gen (Under 23), sotto gli occhi di Allegri. Per la sfida dello Stadium contro la squadra di Thiago Motta il tecnico toscano recupererà anche Cuadrado e Milik, entrambi squalificati a Monza dopo il convulso finale di Juve-Salernitana. Lo stesso Allegri, a meno di clamorosi colpi di scena riguardanti la sua posizione, tornerà regolarmente in panchina dopo averla lasciata a Landucci al Brianteo.

Nel frattempo a provare a suonare la carica ci ha pensato proprio Locatelli, con un messaggio emblematico diffuso attraverso una storia su Instagram: "Lavora duro in silenzio, lascia che sia il successo a fare rumore". Una frase che sintetizza l'idea di tutto l'ambiente Juve, desideroso di mettersi alle spalle le tante chiacchiere di un momento complicatissimo e riprendere a vincere il prima possibile.