Monza, Bianco e Burdisso si presentano: "Obbiettivo Serie A"

"Tutto il mio staff è molto ambizioso, proprio come la nuova proprietà. Non so quanto tempo ci vorrà, ma abbiamo le idee molto chiare: lavorare per far tornare il Monza quello di qualche anno fa": così mister Paolo Bianco nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Monza. Dopo il cambio di proprietà, il club biancorosso ripartirà dalla Serie B: "Ringrazio il dottor Adriano Galliani, Mauro Bianchessi e Sergio Floccari per avermi scelto, ma anche la nuova proprietà per avermi confermato. Oggi abbiamo bisogno di giocatori motivati per crescere. La mia squadra deve essere propositiva e provare a comandare il gioco con e senza palla, a prescindere dal sistema di gioco".