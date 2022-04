Juventus, la squadra in visita ai bambini ricoverati al Regina Margherita

Una giornata che i bambini non dimenticheranno mai. A recarsi in visita ai giovanissimi degenti del reparto di oncoematologia pediatrica dell'Ospedale Regina Margherita di Torino e alla Casa UGI (Unione Genitori Italiani) di Torino, sono stati Bonucci, Chiellini, Morata, Perin, Bernardeschi e Pinsoglio oltre all'allenatore, Massimiliano Allegri. Tante foto e sorrisi hanno caratterizzato il pomeriggio di giovedì 28 aprile, in cui i campioni bianconeri hanno donato un lungo e intenso momento di spensieratezza a chi, troppo giovane, è stato messo a dura prova dalla vita. Un'iniziativa che ha mostrato un'altra volta il potere "speciale" che solo lo sport può avere.

facebook