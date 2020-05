Juventus, la magia di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo non ha certo perso il tocco dopo quasi 3 mesi di stop forzato. La Juventus ha pubblicato un video in cui il portoghese, al termine degli allenamenti alla Continassa, si esibisce in un pallonetto dalla distanza con il quale manda la palla nel canestro. Una magia seguita da quel "Siuuu" che è ormai diventato il suo marchio di fabbrica quando si tratta di esultanze.