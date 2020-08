Juventus, la gaffe di Serginho: "Grande pirla"

Dopo la firma di Andrea Pirlo sul contratto come allenatore della Juventus Under 23 sono stati in molti a congratularsi con lui, soprattutto tra gli ex compagni di squadra. I messaggi sui social si sono sprecati, ma quello che ha avuto più risalto (e ha fatto più sorridere) è stato quello di Serginho, che con il centrocampista ha diviso lo spogliatoio del Milan dal 2001 al 2008, vincendo insieme a lui anche due Champions League e uno scudetto. Non tanto per l'originalità del post, quanto per una gaffe, che i più maliziosi hanno ritenuto non essere poi così involontaria: "Grande pirla", ha scritto il brasiliano su Instagram sotto alla foto in cui Pirlo siede al tavolo con Andrea Agnelli, corredando la frase con una serie di cuori rossoneri. Forse avrebbe preferito che l'amico affidasse il suo futuro al Milan? O forse, molto più semplicemente, deve solo rispolverare un po' il suo italiano...