Juventus, la difesa invalicabile e Cristiano senza gol ma al top

L'ANALISI

di

SAVERIO GRIMALDI

Si viaggia così, su tutti i fronti e per tutte le competizioni. La Juventus targata Pirlo non si ferma. Anzi, al momento vola sulle ali di un ritrovato entusiasmo. La finale di Coppa Italia, strappata all'Inter, di Antonio Conte consegna al "maestro" una squadra più solida in difesa che non molla e che non prende gol. Anche se quello dello Stadium è il primo 0-0 della stagione. Juventus-Inter: le foto della semifinale

















































Ultime gallery Vedi tutte

I numeri la dicono lunga su tutto, anche perché la Juve ha raggiunto la Finale di Coppa Italia per la 20ª volta nella sua storia (dietro ci sono Roma (17) e Inter (13) e, nella storia recente, è messa così in sei delle ultime sette stagioni; fa eccezione soltanto l’edizione 2018/19.

Nelle ultime tre occasioni i bianconeri sono arrivati in finale (2018, 2020 e 2021) e senza mai perdere alcuna partita.

Ora, quindi, il tema è anche quello di aver cercato (e trovato) una nuova coppia che in difesa potrà essere di lunga prospettiva. De Ligt e Demiral ieri hanno respinto il duo non certo da poco Lukaku-Lautaro Martinez. Praticamente annullati sotto ogni punto di vista.

Sempre in vena, invece, Cristiano che, quando gli appuntamenti sono davvero importanti e le gare decisive fa tutto e di tutto per dare del suo meglio. Ieri senza gol, vero, ma vero (e forse unico) faro in attacco anche contando che il migliore in campo per l'Inter è stato certamente Handanovic.

Con questi presupposti è possibile guardare con qualche sorriso in più anche alla Champions League che bussa alle porte.