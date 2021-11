Juventus, la Consob ha autorizzato l'aumento di capitale da 400 milioni

AIUTO

Intervento deciso per fronteggiare le perdite derivanti dalla pandemia e dalle spese degli ultimi anni,

La Consob ha dato il via libera alla Juventus per l'aumento di capitale da 400 milioni di euro e l'autorizzazione da parte dell'organo vigilante sulla Borsa è stata pubblicata dal club bianconero. Exor si è impegnata a sottoscrivere la sua quota per 255 milioni di euro, mentre un pool di banche coprirà l'eventuale inoptato. Il cda della Juventus ha approvato le condizioni definitive dell'aumento di capitale deciso per fronteggiare le perdite derivanti dalla pandemia e dalle spese degli ultimi anni, supportando il club in vista di nuovi investimenti sostenibili.

A partire dal 29 novembre, i vecchi soci potranno esercitare il diritto di opzione all'acquisto delle nuove azioni fino a metà dicembre. Exor ha comunicato che sottoscriverà l'aumento di capitale per la quota di propria competenza (63,8%) per 255 milioni di euro, di cui 75 già anticipati a fine agosto. Contestualmente un pool di banche (Goldman Sachs, Jp Morgan, Mediobanca e Unicredit) si sono impegnate a sottoscrivere eventuali azione rimaste inoptate per un totale di circa 145 milioni di euro.

IL COMUNICATO

"Juventus Football Club Spa rende noto di aver ricevuto l'autorizzazione dalla Consob alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all'offerta in opzione e all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di nuova emissione che verranno emesse nel contesto dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea degli Azionisti di Juventus, in sede straordinaria, tenutasi in data 29 ottobre 2021". Lo comunica la Juventus in una nota. "!Il Prospetto - si legge nella nota - e' a disposizione del pubblico in conformita' alle applicabili disposizioni normative e regolamentari ed e' disponibile presso la sede legale di Juventus, in Torino, via Druento n. 175, nonche' sul sito internet della Societa'.