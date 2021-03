Juventus, Pirlo: "Mettiamo pressione all'Inter, possiamo vincerle tutte"

VERSO JUVE-BENEVENTO

Il tecnico bianconero presenta la sfida contro il Benevento: "Spero in Dybala per il rush finale"

Reduce da tre vittorie consecutive, la Juventus cerca il poker per continuare la rincorsa scudetto. Sulla strada il Benevento che non vince da 11 partite. "Il nostro dovere è quello di mettere pressione all'Inter e possiamo farlo solo vincendo partita dopo partita - ha spiegato Andrea Pirlo in conferenza - A partire da domani". Su Dybala: "Speriamo tutti di recuperarlo. Speriamo possa essere un grande acquisto per il rush finale". Getty Images

LA CONFERENZA DI PIRLO

Che partita si aspetta domani? Su che cosa ha lavorato questa settimana?"È una gara importante perché viene prima di una sosta quindi può esserci un po' la testa alla nazionale e ai giorni liberi. Questo però è già stato detto e messo in testa. Domani è una partita fondamentale per il nostro percorso in campionato perché affrontiamo una squadra che magari non sta attraversano un ottimo momento però ha fatto risultati importanti e sa tare bene in campo e difendersi bene. Conosco bene l'allenatore quindi sappiamo di affrontare una squadra che vorrà fare risultato e dovremo stare molto attenti".

Dopo la sosta è convinto di recuperare tutti? Come sta Buffon? E gli altri infortunati?

"Di recuperare Dybala ci speriamo tutti. Adesso avrà una-due settimane di tempo per potersi unire alla squadra però aspetteremo di giorno in giorno per averlo a disposizione dopo la sosta. Buffon sta meglio, desso vedremo se farlo partire dall'inizio. Degli altri ci sono fuori Ramsey, Demiral e Alex Sandro che non ha recuperato per domani".

Pensi di mettere pressione all'Inter?

"Sì, dobbiamo. Il nostro dovere è quello di mettere pressione e possiamo farlo solo vincendo partita dopo partita. Questa sera non giocano e noi abbiamo l'opportunità di avvicinarci però dipenderà solamente da noi. Dobbiamo fare una grande partita e portare a casa i tre punti".

Al di là della classifica cosa vuole vedere da qui a fine stagione da parte della sua squadra?

"Voglio vedere una crescita sul piano del gioco. Adesso avremo più tempo per lavorare quindi avremo tempo per mettere in atto certi meccanismi che non abbiamo avuto fino adesso per il poco tempo e le tante partite. Quindi adesso ci concentreremo ancora di più sull'organizzazione di gioco. Adesso avremo quasi tutti i giocatori disponibili e avremo la rosa per potere lavorare e migliorare la nostra qualità di gioco".

Hai idea di cosa farà l'anno prossimo Ronaldo? Qualora rimanesse pensi di gestirlo in maniera diversa sia a livello di gioco che fisicamente?

"No, non ci abbiamo ancora pensato. Ronaldo ha ancora un anno di contratto quindi siamo felici che possa continuare a giocare con noi alla Juventus. A livello tecnico e tattico non ci abbiamo ancora pensato, perché siamo concentrati nel finire al meglio la stagione. Siamo ancora nel pieno della stagione ed è giusto che ci concentriamo nel finire al meglio. Poi lui quest'anno ha fatto un sacco di gol ed è indiscutibile, però è giusto che pensiamo a finire al meglio questa stagione".

Come sta Morata? Kulusevski giocherà?

"Morata sta bene e partirà dall'inizio così come Kulusevski".

L'assetto di Cagliari ti ha convinto? Domani potremmo rivederli tutti insieme?

Mi ha convinto l'aspetto tattico di Cagliari, ma non avevo dubbi, l'avevamo già provato altre volte. quando tutti si sacrificano nelle due fasi diventa tutto più facile".

Tre motivi per cui la Juve può ambire allo scudetto? Hai parlato con la squadra?

"Sì, ho parlato con la squadra e non solo questa volta. Ogni partita analizziamo momento e futuro. Dobbiamo cercare di vincere più partite possibili, ma non dipenderà tutto da noi ma anche dai risultati delle altre squadre. Dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro vincendo tutte le partite e mettendo maggiore pressione a chi sta davanti".

Cosa ha pensato quando ha visto il rinvio di Inter-Sassuolo?

"Siamo stati informati e abbiamo accettato. Sono state fatte delle cose diverse in questo caso rispetto ad altri. Capita purtroppo in un momento positivo per l'Inter che avrà la possibilità di lavorare non mandandoli neanche in nazionale. In questo senso sono stati anche fortunati".

Arthur può fare il play basso?

"Arthur sta meglio, cerchiamo di centellinare gli allenamenti. In questo momento è più una mezzala di costruzione che si abbassa e riesce ad assecondare anche l'altro centrocampista. A ora ha sempre fatto la mezzala di regia però in futuro potrebbe essere anche un regista".

Come sta McKennie?

"Anche lui meglio, perchè ha avuto qualche giorno in più per recuperare e rimettersi al meglio fisicamente".

Come si gestisce un momento così difficile per Dybala?

"Purtroppo l'abbiamo avuto poco a disposizione, non lo abbiamo mai avuto al 100%. Sto parlando con lui perché anche lui vuole mettersi a disposizione, speriamo possa essere un grande acquisto per il rush finale".