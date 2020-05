Juventus, Khedira: "Mourinho il miglior allenatore che ho avuto"

PAGELLE AGLI ALLENATORI

Sami Khedira dà le pagelle ai suoi allenatori e non sembra avere molti dubbi su chi mettere in cima alla lista: "Durante la mia carriera ho avuto grandi allenatori. Sono stato in grado di imparare da ognuno di loro e anche se non mi piacevano alcune cose ho portato con me quelle positive - ha detto rispondendo ai suoi follower durante una diretta Instagram - Il più impressionante è stato Mourinho, lui si fidava di me. Il passo più grande è stato passare dallo Stoccarda al Real Madrid dopo il Mondiale del 2010. Mi ha dato molte conoscenze tecniche e mi ha migliorato come persona, ho un ottimo rapporto con lui e lo sento ancora oggi".

Il centrocampista bianconero, che è tornato oggi ad allenarsi alla Continassa, ha parlato anche di Cristiano Ronaldo, con cui ha condiviso un lungo percorso: "È un giocatore straordinario e anche una persona fantastica. Gioco con lui da 7 anni, 5 al Real e 2 alla Juventus. Secondo me lui è uno dei migliori nella storia, ha capacità, ambizioni, vuole vincere sempre anche in allenamento. È sempre un modello per tutte le persone e per tutti i calciatori. È uno dei più grandi di sempre, sono molto felice di potermi allenare con lui".