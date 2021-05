Juventus-Inter: colloquio Agnelli-Zhang, abbraccio Szczesny-Lautaro e niente passerella

prima di JUVE-INTER

Prima della partita i due presidenti a confronto, gesto di distensione tra portiere e argentino dopo la Coppa Italia

Un abbraccio e poi un lungo colloquio tra Andrea Agnelli e Steven Zhang all'Allianz Stadium, durante il riscaldamento di Juventus e Inter. I presidenti dei due club, accompagnati dai propri dirigenti, sono poi saliti insieme in tribuna, per assistere al derby d'Italia. Prima del match anche l'abbraccio tra Szczesny e Lautaro Martinez, gesto di distensione dopo che tra i due erano volate parole grosse al termine della sfida di Coppa Italia. twitter

Infine, niente passerella da parte dei giocatori bianconeri all'ingresso in campo dei Campioni d'Italia: la Samp, prima avversaria dell'Inter dopo la matematica conquista dello scudetto, aveva fatto i complimenti in campo agli avversari, poi già contro la Roma l'ingresso si era svolto come nelle altre partita. "Non lo so se ci sarà, sia il presidente che la società hanno già fatto i complimenti all'Inter. Poi vedremo cosa ci diranno di fare" aveva detto ieri Pirlo in conferenza.