Juventus, infortunio Chiellini: escluse lesioni al polpaccio destro

L'ESITO

Le condizioni del difensore verranno valutate di giorno in giorno. Esami anche per Bentancur

Sospiro di sollievo in casa Juventus per le condizioni di Giorgio Chiellini, uscito anzitempo per infortunio dalla sfida di Champions League contro il Porto. Il difensore bianconero è stato sottoposto ad esami strumentali al J Medical che, con l'ausilio di accertamenti radiologici, hanno escluso lesioni muscolari al polpaccio destro. Le condizioni verranno monitorate giornalmente. Visite al centro medico anche per Bentancur.

Al rientro dalla trasferta in Portogallo, la sessione di lavoro è stata suddivisa in due parti: seduta di scarico per i giocatori impiegati in Champions League, lavoro fisico ed esercitazioni per la restante parte del gruppo. Venerdì è previsto un giorno di riposo per la squadra che riprenderà gli allenamenti nella giornata di sabato, a due giorni dalla sfida contro la formazione calabrese.

Da monitorare, oltre a Chiellini, anche le condizioni fisiche di Bentancur, anch'egli presente in mattinata al J Medical, Morata e Bonucci, assente nella sfida in Portogallo. Anche Arthur verrà valutato nei prossimi giorni dopo la calcificazione interossea.