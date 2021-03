Juventus, infortunio alla coscia destra per Demiral: fuori 20 giorni

Niente Cagliari per Merih Demiral: gli esami effettuati dal difensore dopo un problema rimediato contro il Porto in Champions League hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra". La Juventus stima in circa 20 giorni di recupero, il turco quindi potrebbe rientrare dopo la sosta per il derby contro il Torino in programma il 3 aprile.

Getty Images