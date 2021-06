Juventus, il J|Medical diventa hub vaccinale contro il Covid

PER L'ASL

Il centro polispecialistico che sorge nell’ala est dell’Allianz Stadium sarà a disposizione dell’Asl di Torino per la somministrazione dei vaccini anti Covid-19

La Juventus scende in campo contro il Covid-19. Il club bianconero ha infatti annunciato che il J|Medical è pronto per diventare un hub vaccinale a disposizione dell'Asl di Torino nel quale, grazie alla presenza di quindici medici e cinque infermieri, potranno essere somministrate fino a 100 dosi al giorno. Il centro medico di Cristiano Ronaldo e compagni apre dunque le sue porte alla comunità. juventus.com

L'orario quotidiano in cui ci si potrà vaccinare, secondo le modalità stabilite dall’Asl, sarà dalle 9 alle 15: "Abbiamo aderito al piano vaccinale dell’Asl Città di Torino rendendo disponibile il nostro centro per contribuire a fornire questo importante servizio per la popolazione - ha detto il dottor Luca Stefanini, direttore generale del J|Medical - In questo momento è fondamentale procedere con la vaccinazione di massa per uscire il più in fretta possibile dalla pandemia".