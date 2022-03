Juventus, i bimbi ucraini della missione umanitaria sono arrivati a La Morra

Sono arrivati in mattinata a La Morra, nel Cuneese, i bambini ucraini in fuga dalla guerra salvati da una missione umanitaria della Juventus. Un viaggio di 2.800 chilometri, fra andata e ritorno, che ha permesso di portare in Italia circa 80 persone, in stragrande maggioranza bambine, bambini e ragazzi, insieme ad alcune mamme. Alcuni giovani fanno parte delle scuole calcio ucraine, e sono stati recuperati anche grazie all'impegno di Alex Velykykh, originario di Donetsk, attraverso la Federazione Calcio ucraina.

twitter Juventus