Juventus, Emre Can regala la maglia alla tifosa colpita da una sua pallonata allo Stadium

Promessa mantenuta per Emre Can. Il tedesco ha fatto recapitare una maglia della Juve autografata alla ragazza che aveva colpito con una pallonata in faccia durante il riscaldamento prepartita in occasione della sfida col Sassuolo. Tra i due era andato in scena un simpatico siparietto su Twitter, nel quale il tedesco si scusava per l'incidente e prometteva una maglietta bianconera in regalo per farsi perdonare. A distanza di poco più di un mese, Emre Can ha tenuto fede alla parola data, per la gioia della sua tifosa.