Juventus, Dybala in cerca di riscatto: ma con Cristiano Ronaldo è dura...

09/01/2019 di GIANNI BALZARINI

Ne ha segnati solo due, in campionato si intende perchè in Champions è il capocannoniere bianconero con 5 gol di cui quattro nel doppio confronto con lo Young Boys. Se vogliamo scandagliare il dettaglio, il risultato è che sui sette gol realizzati solo in uno, a Berna, stava giocando contemporaneamente con Cristiano Ronaldo e Mandzukic e tra l'altro nei minuti finali. La tripletta in Svizzera era arrivata senza CR7, in altri tre casi l'assente era stato il croato. Numeri che direbbero quanto Paulo Dybala possa scatenare la propria voglia di gol solo se impiegato più vicino alla porta, da attaccante per dirla tutta.

Roba solo di stretta necessità se è vero che, come dichiarato da Max Allegri, l'argentino gli rende di più se fa quasi il centrocampista, se insomma crea confusione lasciando l'avversario senza punti di riferimento. Che gli manchi di segnare è naturale, specie se si pensa che la scorsa stagione solo in campionato erano 14 alla fine del girone di andata, che sia tornato con il sorriso dalle vacanze in Florida oltre che documentato è sicuramente di buon effetto per il tecnico bianconero che qualche gol in più lo pretenderebbe comunque, che insomma vorrebbe vedere altra espressione ad accompagnare di conseguenza altra dinamica di azione. Quarto anno di Juve e mai ad ora così lontano in proiezione dai gol realizzati in Serie A nelle stagioni precedenti, quando tra l'altro batteva anche i rigori, a proposito attenzione agli abbracci post 2-1 di CR7 contro la Samp dello scorso 29 Dicembre...

Si vedono parlare Chiellini e Ronaldo, si capisce che il portoghese lascerà il prossimo rigore proprio a Dybala, atteso a prescindere da un grande girone di ritorno da viversi come già capitato tra voci di mercato nate tempo fa, con possibile interessamento del Bayern Monaco, e proseguite ora con la suggestione Inter di Marotta, lui che lo portò alla Juve nell'estate del 2015 e che - chissà, adesso è fantamercato ma un domani se dovesse andare via Icardi.... - sarebbe felice di riaverlo a Milano. A Dybala Marotta aveva chiesto tanti gol. Richieste che peraltro non sono cambiate, a maggior ragione ora che in campionato ne ha segnati solo due.