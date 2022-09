Juventus, Di Maria chiede scusa: "Reazione inappropriata, la sconfitta è colpa mia"

Dopo l'espulsione, arrivano le scuse. Angel Di Maria ha deciso di mandare un messaggio ai tifosi della Juventus e ai suoi compagni di squadra dopo il rosso rimediato nel match di Monza per una gomitata di reazione ai danni di Izzo, che ha lasciato i suoi in 10 dal 40' in avanti: "Voglio scusarmi con tutti per questa reazione inappropriata che ho avuto sul campo - le parole dell'argentino, affidate a Instagram -. Aver lasciato la squadra con uno in meno in un momento così difficile del campionato ci ha fatto perdere la partita. Aver perso è solo colpa mia. Mi dispiace così tanto. Sono un professionista, ma anche un essere umano che commette errori e sa riconoscerli".