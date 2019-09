Juventus, De Ligt: "Lavoro per imitare i migliori. In Serie A nulla è facile"

Dopo l'esordio non proprio semplice in Serie A con la Juventus nella seconda giornata di campionato contro il Napoli, Matthijs de Ligt ha approfittato della sosta per gli impegni delle nazionali per volare ad Amsterdam a ritirare il premio come miglior calciatore in Olanda della scorsa stagione dal quotidiano De Telegraaf. Durante la serata, il giovane difensore bianconero ha parlato del suo primo impatto con il calcio italiano: "Ora sono in una nuova nazione e so che nulla è facile".

Vent'anni compiuti da poco, eppure Matthijs de Ligt vanta già numerosi premi alle spalle. L'ultimo lo ha ritirato nella serata di lunedì, ad Amsterdam. Scarpa d'Oro del campionato olandese, dunque, per il nuovo difensore della Juventus che, elegantissimo nel suo smoking e accompagnato dalla bellissima fidanzata AnneKee Molenaar, si è detto orgoglioso di seguire le orme di campioni come Ronald Koeman, Johan Cruijff, Marco van Basten e Ruud Gullit. "Li conosco tutti, - ha detto- ma sfortunatamente non li ho mai visti giocare a calcio. Trovo più speciale succedere a Jan Vertonghen. Come numero quattro, è stato il mio esempio all'Ajax".

Archiviato il passato olandese, ora De Ligt si trova a dover affrontare un nuovo campionato e un novo tipo di calcio: "Sono in una nuova nazione e so che nulla è facile. All'Ajax il nostro vero segreto era la squadra. Alla Juventus ognuno ha un programma personalizzato di lavoro, per ogni giocatore viene studiato ciò di cui ha bisogno e si lavora per migliorare su dei punti specifici. Lo trovo un fattore molto positivo". Il difensore rientrerà a Torino per preparare la prossima partita di campionato al Franchi contro la Fiorentina: "Lavorerò duro -promette- spero di dare al calcio quello che hanno dato campioni come Van Persie, Robben, Van Gaal, Koeman e Kuyt".