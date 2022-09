Juventus, dalla Francia: Pogba sotto scorta di polizia

JUVENTUS

Secondo Le Parisien il centrocampista bianconero e sua mamma sarebbero stati messi sotto protezione, nonostante i recenti arresti effettuati in Francia

Continua il momento complicato nella vita e nella carriera di Paul Pogba. Fuori ancora per qualche settimana dopo l'operazione al menisco, il centrocampista della Juventus deve fare i conti anche con la difficile situazione familiare venutasi a creare negli ultimi mesi, dopo le minacce e i tentativi di estorsione da parte del fratello Mathias e di altri "amici" d'infanzia. Secondo Le Parisien il francese si troverebbe addirittura a vivere sotto scorta di polizia a Torino e insieme a lui anche sua mamma, Yeo Moriba, anche lei oggetto di minacce.

Questo nonostante il caso abbia subìto una svolta negli ultimi giorni: mercoledì scorso, infatti, Mathias Pogba è stato posto sotto custodia dalla polizia francese a Nanterre, un sobborgo a nord-ovest di Parigi, e nella giornata di domenica è stato formalizzato l'arresto per lui e per altre quattro persone coinvolte a vario titolo nella vicenda. L'accusa per loro è di estorsione in banda organizzata e associazione per delinquere.

