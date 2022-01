Juventus, Da Graca sarà operato per un'aritmia cardiaca: fuori un mese

lo stop

L'attaccante classe 2002 della formazione U23 (due presenze in prima squadra) costretto allo stop

Cosimo Marco Da Graca, attaccante classe 2002 della Juventus Under 23 (ma con due presenze in prima squadra), nei prossimi giorni sarà sottoposto ad un'operazione di ablazione in seguito al riscontro di un'aritmia cardiaca. Lo ha comunicato il club bianconero, stimando in 30 i giorni di riposo prima della ripresa agonistica del giocatore. Getty Images

l ventenne attaccante bianconero era risultato positivo al Covid a fine dicembre e si ERA negativizzato una settimana fa. Da Graca aveva debuttato con la prima squadra la scorsa stagione, qualche minuto in Coppa Italia contro la Spal, lanciato da Andrea Pirlo. In questa stagione era sceso in campo nel finale della sfida di Champions League contro il Malmoe.

IL COMUNICATO

Juventus Football Club comunica che il calciatore dell’U23 Marco Da Graca nei prossimi giorni sarà sottoposto ad un intervento di ablazione in seguito al riscontro di un’aritmia cardiaca. I tempi stimati per la ripresa dell’attività agonistica sono di 30 giorni.