Juventus, Cristiano Ronaldo in maschera per Halloween

Brividi nei corridoi della Juventus, un clown horror si aggira per il centro sportivo della Continassa! La gag firmata Cristiano Ronaldo non è altro che un travestimento per il giorno di Halloween: il portoghese in maschera pubblica tutto su Instagram fino all'incontro con Pjanic e Szczesny con cui scherza. In sottofondo, la perfetta melodia di Thriller di Micheal Jackson.