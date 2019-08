Juventus, Cristiano Ronaldo sul ritiro: "Chi non mi ama mi vedrà ancora qui"

CHAMPIONS LEAGUE

"Il primo anno con la Juventus è stato bellissimo, speciale, un grande anno, ho vinto tre titoli, con la Juventus e il Portogallo. È stato bello, a livello individuale ho fatto molto bene e anche a livello di squadra, sono molto felice e ora inizia un'altra stagione e inseguo altri record": lo ha detto Cristiano Ronaldo, ai sorteggi di Champions League a Montecarlo.

























































"Ritirarmi con Messi? Lui ha due anni meno di me, ma credo di essere ancora in forma per la mia età. Spero di essere qui ancora l'anno prossimo, fra due o tre anni. Chi non mi ama mi vedrà ancora qui" ha continuato il portoghese con un sorriso.

Sull'inizio della nuova stagione: "Abbiamo vinto la prima in Serie A, andiamo avanti passo dopo passo soprattutto avendo cambiato allenatore. La Champions League? Sempre difficile, ci sono tante squadre che possono vincerla ma io sono sempre positivo e guardo avanti".