Juventus, Cristiano Ronaldo aggancia Bican: miglior bomber della storia con 759 gol

Magari Pelé non sarà tanto d'accordo (visto come aveva reagito al sorpasso) ma da ieri Cristiano Ronaldo è il miglior bomber della storia del calcio per quanto riguarda le reti - tra club e nazionale- riconosciute ufficialmente. Con il gol al Sassuolo, il portoghese della Juventus è arrivato a quota 759 in carriera in 1037 partite agganciando Josef Bican che però ci era riuscito in soli 495 match.

Getty Images