Juventus, Cristiano Ronaldo è tornato a Torino

Vacanze finite per Cristiano Ronaldo che è atterrato all'aeroporto di Caselle poco dopo le 15 con il suo jet privato. Il campione portoghese, dopo gli Europei, si è rilassato con la famiglia non facendosi, tuttavia, mai mancare tanto sano allenamento. CR7 sarà domani alla Continassa per le visite mediche di rito e poi si aggregherà al gruppo. Troverà di nuovo Massimiliano Allegri ad attenderlo. Tra meno di un mese di nuovo tutti in campo per l'inizio della stagione di Serie A che, a meno di sorprese clamorose, vedrà Cristiano indossare ancora la maglia della Juventus. Il suo contratto scade nel 2022 e Ronaldo è deciso ad onorarlo.

afp