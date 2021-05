Juventus, Cristiano Ronaldo e Dybala fanno 100. Ora c'è l'Inter

QUI JUVE

I bianconeri non sbagliano contro il Sassuolo, ma per ora la Champions non c'è

Il Sassuolo è alle spalle con una vittoria per nulla scontata alla vigilia. Una vera boccata d'ossigeno che consegna a Pirlo altra linfa (era ormai pochina) per il rush finale. Una volta per nulla facile per i bianconeri che sabato hanno l'impegno più duro, quello contro i campioni d'Italia dell'Inter. Anche perché con la voglia, quasi storica, che ha Antonio Conte di far un figurone con i suoi ex tutto sarà più complesso. Ma per la Juventus qualche piccolo spiraglio c'è e si sono visti anche Mapei Stadium. I giorni post sconfitta contro il Milan hanno segnato in modo inesorabile il destino di Andrea Pirlo che, tuttavia, ora vuole un posto in Champions. Champions che al momento non vede la squadra degli Agnelli tra le migliori 4. Il Napoli è a un solo punto (73 a 72) ma con un calendario più agevole.

Contro i neroverdi si sono finalmente riviste le giocate (i gol soprattutto), di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. E, se vogliamo, anche di quel Adrien Rabiot che negli anni sotto la Mole non ha certo convinto.

CR7 ha raggiunto quota 100 con la maglia bianconera, diventando il terzo giocatore nella storia della Serie A a segnare almeno 80 reti nelle sue prime tre stagioni nella competizione, dopo Stefano Nyers (87) e Gunnar Nordahl (85).

Si è rivisto pure Dybala, tanto mancato in questa stagione. L'argentino è il primo giocatore non europeo a realizzare 100 gol in tutte le competizioni con la maglia della Juventus (esclusi i naturalizzati).

Dopo l'annuncio del suo addio alla maglia bianconera (questa volta in modo definitivo), Gigi Buffon si è tolto la soddisfazione a 43 anni di parare anche un rigore (non accadeva dal 2017). Questo porta con sé anche un piccolo e curioso record: è lui il portiere più anziano ad aver parato un rigore in Serie A.

C'è gloria anche per Leonardo Bonucci che ha giocato oggi la sua 300ª partita da titolare con la Juve in Serie A, il quarto giocatore bianconero a tagliare questo traguardo nell’era dei tre punti a vittoria dopo Gianluigi Buffon (489), Alessandro Del Piero (374) e Giorgio Chiellini (355).

