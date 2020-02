Juventus, Cristiano Ronaldo compie 35 anni

IL COMPLEANNO

Cristiano Ronaldo spegne 35 candeline e si gode il momento d'oro di una carriera che sembra ben lontana dal raggiungere la parabola discendente. Il portoghese, al suo secondo compleanno in bianconero, non smette più di segnare, continua a macinare record ed è pronto a regalare nuove gioie ai suoi tifosi. Sui social impazza l'hashtag #CR35 e la Juventus ha deciso di fargli gli auguri pubblicando un video delle sue magie e delle sue iconiche esultanze.

La condizione fisica e lo spirito sono quelli di un ventenne. I numeri, quelli di un fuoriclasse che ha alle spalle una carriera lunga e stracolma di successi: 722 gol segnati in carriera in 995 partite tra nazionale portoghese e squadre di club, di cui 50 in bianconero, traguardo raggiunto grazie alla doppietta alla Fiorentina; 28 trofei tra Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juve, a cui vanno aggiunti l'Europeo e la Nations League conquistati con la maglia della selezione lusitana. In più ci sono i trofei individuali, tra cui spiccano i 5 Palloni d'Oro e le 4 Scarpe d'Oro. Tra i traguardi personali non vanno sottovalutati gli oltre 200 milioni di follower su Instagram e gli 82 milioni su Twitter, che ne fanno una delle più grandi superstar globali dello sport. Cifre stratosferiche, ma che certamente sono destinate ad aggiornarsi.

GLI AUGURI DELLA JUVE: "IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE"

"Potremmo citare i suoi numeri, straordinari e impressionanti, o forse potremmo setacciare la lista di aggettivi esistenti, per trovare quelli più adatti a descriverlo - si legge sul sito ufficiale della Juventus - La verità, però, è che Cristiano Ronaldo, che oggi festeggia il suo secondo compleanno bianconero, ormai da tempo è andato oltre il descrivibile e il suo modo di intendere lo sport si intreccia alla perfezione con il nostro DNA: cultura del lavoro, voglia di migliorarsi giorno dopo giorno e un'insaziabile fame di vittorie. CR7 veste la nostra maglia da un anno e mezzo e insieme abbiamo vissuto momenti indimenticabili, con la costante sensazione che il meglio debba ancora venire. Ci ha regalato gol pazzeschi, fatto esultare con lui 50 volte, segnando praticamente a tutti gli avversari fronteggiati con la nostra maglia, in Italia e in Europa: solo quattro squadre sono uscite indenni dal faccia a faccia col Cristiano bianconero, che ha appena eguagliato il record di David Trezeguet, andando in gol per nove gare di fila in campionato. Tutti insieme, in coro, come quando lo accompagniamo nella sua celebre esultanza: tanti auguri, Cristiano!".