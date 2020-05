Juventus, CR7 mette in mostra i muscoli dopo due mesi di quarantena

Oltre due mesi di quarantena forzata non sembrano aver intaccato lo stato di forma di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha pubblicato sui social una foto che lascia poco spazio all'immaginazione, nella quale mette in mostra i muscoli quasi a voler "rassicurare" i suoi fan: nonostante la lunga pausa, il suo fisico è rimasto perfettamente scolpito. CR7 è rientrato a Torino il 4 maggio dopo aver trascorso l'isolamento nella sua Funchal e ora sta per terminare le due settimane di quarantena obbligatoria per chi torna dall'estero. Il fuoriclasse della Juve è più che pronto a tornare ad allenarsi sul campo.