Juventus, contro il Como subito in palio tre punti pesanti

VERSO JUVENTUS-COMO

La frenata delle rivali potrebbe consentire ai bianconeri di metterle subito dietro, ma il Como non è da sottovalutare

La Juventus chiuderà la prima giornata di una Serie A che ha regalato fin da subito grandi soprese. I pareggi di Inter, Milan e Roma e la sconfitta del Napoli potrebbero regalare ai bianconeri una settimana da prima in classifica davanti a quelle che, sulla carta, sono le principali rivali per lo scudetto. Per riuscirci, però, la squadra di Thiago Motta dovrà superare un Como al ritorno nella massima categoria, ma molto ambizioso. Stasera all'Allianz Stadium gli occhi saranno tutti per il tecnico che prendere la pesante eredità di Allegri e per i nuovi acquisti. In attesa degli ultimi colpo promessi da Giuntoli.

La Juve va alla ricerca di un segnale incoraggiante dopo un precampionato fatto di sconfitte pesanti e in attesa degli ultimi rinforzi, che rispondono al nome di Koopmeiners e Nico Gonzalez. Thiago Motta finora ha ostentato tranquillità, ma il primo vero esame della stagione lo mette di fronte a un ostacolo da non sottovalutare: di fronte ci sarà il Como di Cesc Fabregas. I lariani tornano nella massima serie dopo più di 20 anni. Un ritorno che suscita tanta curiosità visto il mercato condotto dai comaschi in questa estate in cui sono arrivati in riva al lago nomi del calibro di Reina, Varane (già fuori per infortunio) e Belotti, rinforzi di calibro per provare a conquistare la salvezza.

Con una rosa ridotta all'osso visti i tanti giocatori messi in stand-by (nonostante il reintegro di McKennie), il mister italo-brasiliano dovrebbe affidarsi a un 4-1-4-1 con due punti di riferimento che si è coccolato nelle parole di vigilia. Il primo è Dusan Vlahovic, il secondo è Kenan Yildiz, fresco di rinnovo, che indosserà la maglia numero 10. Saranno loro due, tra i pochi a essere rimasti, a dover trascinare il gruppo almeno in questa prima fase in cui i nuovi dovranno ambientarsi. Ci si aspettano grandi cose da Douglas Luiz e Thuram, ma soprattutto i tifosi si aspettano di vedere una Juve che gioca bene. Finora le attese sono andate deluse, ma è da stasera che si inizia a fare sul serio.