La Juventus valuta il ricorso al Tar contro la Consob

Domenica la Juventus ha comunicato di aver rinviato, per la seconda volta, l'assemblea degli azionisti che sarà ufficialmente il 27 dicembre. Il tempo in più si è reso necessario per adeguare i bilanci 2020, 2021 e 2022 ai rilievi della Consob con la quale però la questione non è certo conclusa tanto che, secondo la Gazzetta dello Sport, il club bianconero starebbe valutando un ricorso al Tar per tutelarsi dato che è fermamente convinto di aver agito correttamente.