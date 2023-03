Juventus, Chiesa vola in Austria: controlli precauzionali al ginocchio dal dottor Fink

JUVENTUS

Uscito anzitempo nel match contro l'Inter, il 25enne vuole escludere qualsiasi rischio prima del ritorno in campo

Federico Chiesa vola in Austria per togliersi qualche pensiero di troppo dalla mente sul ginocchio che fa le bizze. Il classe 1997 della Juventus ha infatti deciso di far visita al professor Fink, lo stesso che lo aveva operato al ginocchio sinistro nel 2022, per un consulto sul ginocchio destro dolorante. Nonostante le visite fatte nell'immediato post Inter-Juventus avessero escluso lesioni, l'attaccante bianconero ha deciso per un check precauzionale.

Lo stato di salute dell'articolazione, infatti, preoccuperebbe e non poco il 25enne. Dopo aver subito diversi acciacchi, Chiesa vorrebbe vederci chiaro sulla situazione che non gli farebbe dormire sonni tranquilli. Il numero 7 della Vecchia Signora ha quindi deciso di volare alla volta dell'Austria dove Fink lo visiterà per escludere qualsiasi ricaduta.

Prima dello stop di San Siro, con l'uscita anticipata nel match vinto dai bianconeri, Chiesa aveva tremato già nella sfida interna dello Stadium in Europa League contro il Friburgo. I due episodi, avvenuti nel giro di poche settimane, avrebbero quindi fatto suonare il campanello d'allarme e il consulto austriaco sarebbe stato richiesto per ridare sicurezza al giocatore.