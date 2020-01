Juventus: Chiellini accelera il recupero, Rugani verso l'addio

MANOVRE IN DIFESA

Il recupero di Giorgio Chiellini prosegue spedito e il rientro in campo potrebbe essere più rapido del previsto. Stando alle ultime indiscrezioni il capitano della Juventus, che il 30 agosto era stato operato per la rottura del crociato, potrebbe tornare a disposizione di Sarri già a febbraio ed essere quindi al top per il rush finale della stagione bianconera. Un "rinforzo" fondamentale per campionato e Champions League.

Con Chiellini di nuovo al suo posto, potrebbe essere Rugani il "sacrificato". Il difensore ex Empoli ha trovato poco spazio in questo inizio di stagione (appena 3 presenze in totale) e per lui potrebbero aprirsi le porte di un addio, nell'aria già dalla scorsa estate. Sulle sue tracce c'è il Leicester, attualmente secondo in Premier League, che avrebbe pronta un'offerta da 20 milioni di euro per convincere i bianconeri.