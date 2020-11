Juventus, Buffon a Ronaldo: "Grande CR7issimo! Ora prendi Pelé"

Tra i tanti complimenti per l'ennesimo record (746 gol in carriera, raggiunto Ferenc Puskas), Cristiano Ronaldo ne ha ricevuto uno speciale, quello di Gianluigi Buffon. Grande rivale prima, compagno e amico poi, il portiere della Juve ha celebrato CR7 con un messaggio speciale su Instagram: "Grande CR7issimo! Congratulazioni per questo grande traguardo amico mio, 746 gol sono un'enormità! Hai raggiunto Puskas, ora devi prendere Pelé". Pronta la risposta social di Cristiano: "Grazie, leggenda".