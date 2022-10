Juventus, lesione per Bremer: fuori 20 giorni

ALTRA TEGOLA

Allegri perde il difensore brasiliano uscito per infortunio durante il derby contro il Torino

© Getty Images La Juventus perde Bremer. Il difensore brasiliano, uscito per infortunio durante il derby vinto 1-0 contro il Torino, dovrà stare fuori dal campo circa 20 giorni. Dopo il ko subito in partita infatti il giocatore si è sottoposto agli esami strumentali del caso che hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero sono di circa 3 settimane con Bremer che salterà sicuramente le sfide contro Empoli e Lecce.

Se il decorso non dovesse presentare intoppi, Bremer potrebbe provare a recuperare per la sfida dell'Allianz contro l'Inter o per le ultime due prima della sosta per il Mondiale, ovvero il Verona al Bentegodi o la Lazio in casa.