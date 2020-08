Juventus: riecco CR7, intanto arriva la convocazione in nazionale

IL RIENTRO

La Juventus riabbraccia anche Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, che sarà il punto fermo dell'attacco bianconero anche nella nuova era Pirlo, è arrivato alla Continassa per il primo allenamento in vista dell'inizio della nuova stagione, dopo essere rientrato domenica sera dal Portogallo. In patria farà poi ritorno tra un paio di settimane, visto che il ct Fernando Santos lo ha convocato per le sfide contro Croazia (a Porto) e Svezia (a Solna), in programma rispettivamente il 5 e l'8 settembre e valide per la fase a gironi della Uefa Nations League, competizione nella quale i lusitani sono campioni in carica.

Cristiano è dunque pronto a cominciare la sua terza annata in bianconero e lo farà con il terzo allenatore diverso in panchina. Dopo Allegri e Sarri, infatti, ci sarà Andrea Pirlo a guidare il 5 volte Pallone d'Oro, che sarà naturalmente il punto di riferimento offensivo dei bianconeri. Ronaldo viene da una stagione spaziale, per quanto riguarda i numeri personali, con ben 37 gol in 46 presenze complessive e l'ennesima sfilza di record battuti. L'annata della Juve, però, non è stata certo la più entusiasmante dell'ultima era. Il nono scudetto consecutivo non è bastato ad accendere gli animi, complici anche le delusioni europee, e ora i tifosi puntano sull'accoppiata "Maestro"-CR7 per ritrovare quell'entusiasmo perduto.

C'è la curiosità per i nuovi acquisti, Arthur e Kulusevski, c'è la voglia di vedere all'opera Pirlo e di capire quale sarà la filosofia della sua Juve, ma soprattutto c'è l'attesa per il terzo capitolo bianconero di Ronaldo, che avrà il compito di trascinare i suoi al decimo titolo italiano consecutivo e, soprattutto, di provare a guidarli verso il tetto d'Europa.